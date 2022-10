LH Platter legte Hand an und griff zur Spachtel

Am letzten Tag der Lehrlingsmesse gab sich Landeshauptmann Günther Platter die Ehre. Kurz ließ er sich am Beginn von den Moderatoren interviewen: Ja, er habe selbst eine Lehre gemacht - als Buchdrucker - und sei sehr froh über diese Schule des Lebens. Aber schnell drehte er den Spieß um und fing selbst an, Fragen zu stellen. Und zwar an die zahlreichen Lehrlinge und Lehrlinge in spe vor Ort: Das Interesse fußte auf Gegenseitigkeit und neugierige Jugendliche baten um Selfies mit dem LH, während der interessiert zu den Hand-On-Stationen marschierte und selbst Hand anlegte.