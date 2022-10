Uni Innsbruck: Meilenstein bei Krebsforschung

„Echtes Potenzial für Krebsprävention der Zukunft“

Der nun neu entwickelte „WID-CIN Test“ setzt eine Stufe früher an und erkennt die Krebsvorstufen noch bevor die Veränderungen unter dem Mikroskop sichtbar sind. Was besonders aus der Studie hervorsticht: Der Test erkannte 55 Prozent der am Gebärmutterhalskrebs verursachenden Virus infizierten Frauen, die noch keine sichtbaren Zellveränderungen hatten, bei denen sich aber innerhalb der folgenden vier Jahre eine ausgeprägte Krebsvorstufe entwickelte.