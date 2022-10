Graz: 1400 Kindergarten-Plätze gehen verloren

Neue Ausbildungswege gefordert

Welche Lösungen also schlägt der Grazer Stadtrat vor? Derzeit arbeitet man in der Stadt an einer Gehaltserhöhung von ca. 200 Euro brutto für alle Kindergartenpädagogen und -betreuer. „Außerdem wissen wir, dass nur etwa ein Drittel der Bafep-Absolventen auch in dem Bereich arbeitet. Deswegen braucht es mehr Kolleg-Plätze und Uni-Lehrgänge.“ So will man die etwas älteren Menschen ansprechen. Betreuer will man zudem zu Pädagogen umschulen.