Steirer wegen illegaler Schlachtungen verurteilt

Hausschlachtungen waren früher üblich. Wenn man aber heute Schweine am eigenen Hof tötet und verkauft, ohne sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, wird es problematisch. Einen Nebenerwerbslandwirt brachte dieses Geschäftsmodell gemeinsam mit einem befreundeten Bauern, der „unter der Hand“ Tiere lieferte und dem Schwiegersohn in Graz vor Gericht.