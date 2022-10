Prinz William ist der nächste Goldjunge von Sturm

Und der kleine Prinz eroberte Graz im Sturm. Spätestens mit seinem Doppelpack in der Europa League gegen Lazio verzauberte der 19-Jährige die Fans. Und allen ist klar: Mit Böving, der im August für rund zwei Millionen aus Kopenhagen nach Graz wechselte, ist Sturm der nächste Goldjunge ins Netz gegangen. Trainer Christian Ilzer schwärmt nach dem Gala-Auftritt seines Schützlings: „Willi hat nicht von Anfang an gespielt und dann so eine Reaktion gezeigt. Das beweist, dass er nicht nur super-talentiert ist, sondern auch eine tolle Mentalität hat. Für mich war Böving gegen Lazio der ’Man of the Match’.“