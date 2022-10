Wuchtige Fachkräfte-Schmiede ist ein Baudenkmal

4500 Kurse im Angebot

Schwanzers Motto: So wie die Wirtschaft muss sich auch die Architektur des Gebäudes öffnen. Begonnen wurde mit 90 Kursen, heute sind es 4500. Der Fokus lag dabei von Anfang an auf den Werkstätten: Die Schüler konnten durch Fenster im Besuchergang in die Räume hineinschauen und „schnuppern“ – der Beginn der Berufsinformation. „Das WIFI St. Pölten steht seit 50 Jahren für Aus- und Weiterbildung am Puls der Wirtschaft und Technik. Mittlerweile stehen pro Jahr rund 49.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung“, so Institutsvorstand Christian Moser.