Runter auf 12 Grad! Kalte Saison für Tennisspieler

Wie kann der Ausweg aus diesem Dilemma aussehen? Sparen ist das Gebot der Stunde. Aber wie? „Die meisten Anlagen sind schon auf LED-Beleuchtung umgerüstet, bleibt nur noch das Heizen“, sagt Wagner. Keine Sorge: Weder beim Duschen noch in den Umkleidekabinen muss gefroren werden. Aber am Platz wird die Devise lauten müssen: Warm anziehen! „Wir werden statt 15,5 Grad die Halle nur noch auf 12 Grad beheizen. Die Spieler müssen verstehen, dass sie nicht den ganzen Winter in der kurzen Hose spielen können.“