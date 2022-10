Schlosskutscher hält Zügel weiter fest in der Hand

Wenn „Sokrates“ und „Havanna“ über Feldwege, Wiesen und sogar Landstraßen traben, ändert sich nur das Geräusch, wenn ihre Hufe am Untergrund aufschlagen. Die zwei holländischen Hengste ziehen die Kutsche gemütlich am Schloss Schielleiten, am See sowie an winkenden Bekannten vorbei, die sich freuen, Rudi Allmer und Hündin Lilli zu sehen.