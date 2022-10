Kreuze von oststeirischem Friedhof gestohlen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen machte sich ein unbekannter Dieb - oder mehrere Diebe - an Gräbern am Friedhof von Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu schaffen. 13 Messingkreuze wurden abmontiert und gestohlen. An weiteren drei Gräbern soll es laut Polizei zu Versuchen gekommen sein.