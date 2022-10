Med Uni Graz weltweit weiter nach vorne gerückt

Neuer Med Campus als Magnet

Den Sprung von 28 Plätzen erklärt Samonigg so: ein gutes budgetäres Ergebnis, doppelt so viele Publikationen wie 2019, mehr hochkarätige Professuren sowie internationale Forscher. Jene würden vor allem vom neuen Med Campus angezogen. Mittlerweile ist auch der mit Laboren ausgestattete Ost-Teil des zweiten Bauabschnittes fertig, ab März 2023 geht er in Vollbetrieb. Den West-Teil nutzen seit Oktober bereits etwa 4500 Studenten.