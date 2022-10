Nach Qualen für Dachs: Was tun bei Wild in Not?

Unglaublich! So etwas darf einfach nicht passieren„, heißt es etwa von der Österreichischen Tierrettung nachdem die “Krone" über das Martyrium eines Dachses in der Krobatinkaserne berichtete. Das Tier war in eine Grube gefallen und wurde dann von zwei Männern massakriert. Nachdem ein Soldat und ein Zivilist abwechselnd siebenmal auf das Tier geschossen hatten, wurde es nach Angaben von Zeugen mehrere Stunden sich selbst überlassen und erst am nächsten Tag erschlagen.