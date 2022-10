Traktor geriet in Obstplantage in Brand

Bei einer Fahrt mit dem Traktor durch die Obstplantage in Kühwiesen (St. Ruprecht a. d. Raab) war der Motorraum plötzlich in Flammen aufgegangen. Der Lenker hatte noch versucht, den Brand selbstständig zu löschen, doch seine Bemühungen waren vergeblich, denn das Getriebe fing erneut an zu brennen.