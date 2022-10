Tiroler Bernard Gruppe plant Seilbahnen in Indien

Die international tätige Bernard Gruppe, ein Tiroler Ingenieurdienstleister mit Sitz in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land), hat einen Großauftrag an Land gezogen. Sie wurde mit den Planungen von elf Seilbahnstandorten in unterschiedlichen Landesteilen Indiens beauftragt. Diese unterscheiden sich sowohl topografisch als auch klimatisch, wie das Unternehmen in einer Aussendung betont. In Kooperation mit Salzmann Ingenieure würden diverse Studien durchgeführt.