Brutaler Geldbörsen-Raub in der Stadt Salzburg

Eine Passantin fand das verletzte Opfer in der Julius-Haagn-Straße und verständigte Rettung und Polizei. Der Pensionist erlitt Verletzungen am Hinterkopf, am Brustkorb, am Ellenbogen und an der Schulter. Die drei Täter werden als 20-30 Jahre alte, 175-180 Zentimeter große und dunkel bekleidete Männer beschrieben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Salzburger Uniklinikum.