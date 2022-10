Wasser in den Schulen bleibt weiter warm

Stadträtin Martina Berthold (Grüne) erntet zurzeit für einen Energiespar-Vorschlag Kritik. Wie berichtet, soll die Stadt auf Geheiß des Bundes elf Prozent an Energie einsparen. Die Idee der Bau-Stadträtin: Das Warmwasser in den Schulen abzudrehen. Bürgermeister Harald Preuner gefällt das jedoch gar nicht. „Wir werden sicherlich nicht das Warmwasser zum Nachteil der Kinder und des Personals abdrehen“, sagt er. Er will sich nun selbst um eine andere Lösung kümmern.