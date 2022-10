Wie böse sind eigentlich Politiker?

Sie sagen, dass man als Bürger nicht nur schimpfen darf, sondern sich auch der eigenen Verantwortung bewusst sein muss. Sollte die Gesellschaft ihre Einstellung zur Politik ändern?

Dringend. Diese Einstellung, dass ich mit der Politik nichts zu tun haben will, das funktioniert in einer Demokratie so einfach nicht. Wir sind alle für alles, was passiert, mitverantwortlich - ob wir wollen oder nicht.