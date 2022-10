49-Jähriger bei Überfall brutal niedergeschlagen

Darauf hätten die Täter ihn aufgefordert, ihnen sein Geld zu geben. Die Täter griffen in die Hosentasche des Opfers und entnahmen daraus die Geldbörse mitsamt dem Bargeld und diverser unbarer Zahlungsmittel. Die Täter seien darauf in Richtung Jakominiplatz geflohen. Durch die Schläge in das Gesicht trug das Opfer mehrere Verletzungen davon. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.