Trauer um Tiroler (28) nach Alpindrama in Pakistan

In Ehenbichl bei Reutte in Tirol und Umgebung herrscht große Trauer. Einem beliebten 28-Jährigen aus dem Ortsteil Rieden, der im August noch die Trailchallenge in Lech am Arlberg gewann, wurde in Pakistan seine Bergleidenschaft zum tödlichen Verhängnis. Die Nachricht vom Unglück im fernen südasiatischen Land verbreitete sich am Freitag wie ein Lauffeuer.