Droht uns im nächsten Jahr der große Systemcrash?

Er gilt als umstrittener „Crash-Prophet“ und hat schon mehrere Bestseller veröffentlicht - angesichts der aktuellen Entwicklungen sieht sich der deutsche Finanz-Autor Marc Friedrich in seinen Einschätzungen bestätigt: „Die Zeitenwende beginnt, es ist etwas aus den Fugen geraten. Der Paradigmenwechsel ist nicht aufzuhalten“, sagt er im Gespräch am Rande eines Vortrags in Graz.