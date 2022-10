Austria: Ein Affront gegenüber Gastgeber und UEFA

Jetzt liegt es an der Mannschaft, den Klub würdig zu vertreten, Austria mit einem sauberen Auftritt zu präsentieren. Wird heute schwer genug gegen den Gruppenfavoriten, noch dazu, da der Kader nicht allzu viel Rotation ermöglicht. „Wir werden wie immer versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen“, so Trainer Manfred Schmid, der noch an taktischen Feinheiten „bastelt“. Wobei er auch das Derby am Sonntag bei Rapid berücksichtigen wird: „Wir müssen schauen, wer fit für beide Partien ist.“