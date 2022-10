62-Jähriger bei Radtour in Preding verstorben

In Preding (Bezirk Deutschlandsberg) dürfte ein 62-Jähriger einen medizinischen Notfall erlitten haben und daraufhin mit seinem Fahrrad zu Sturz gekommen sein. Eine Frau fand den Steirer am Boden liegend, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unglücksort.