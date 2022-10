Nach Joint ins Mopedauto gestiegen

Auf der B150 in Anif wurden die Polizisten auf das Mopedauto aufmerksam. Bei der Kontrolle schlug ein Suchtmitteltest auf Cannabis und synthetische Substanzen an. Der 22-jährige Flachgauer gab an, zwei Stunden vor dem Wegfahren einen Joint geraucht zu haben. Aufgrund einer psychischen Erkrankung hatte der Lenker zudem diverse Medikamente eingenommen.