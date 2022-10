Autofahrer tappt gleich doppelt in die Radarfalle

Zunächst wurde der Wagen des Lenkers mit schon recht flotten 87 km/h erfasst. Am Retourweg knapp 30 Minuten später dürfte es der Lenker noch einmal deutlich eiliger gehabt haben: Tempo 105 zeigte das Messgerät an. Der Beschuldigte wird nun in beiden Fällen bei der Bezirkshauptmannschaft Krems angezeigt.