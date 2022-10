Tickets für Chaplins Meisterwerk gewinnen!

Als nach dem Weltkrieg das gesamte Ausmaß der Nazi-Gräuel sichtbar wurde. da gestand Chaplin einmal, dass er mit diesem Wissen wohl nicht im Stande gewesen wäre, den Film zu drehen. Und dennoch ist „Der große Diktator“ bis heute ein beeindruckende Beispiel dafür, wie gerade die Satire die Realität des Bösen entlarven kann. „Es wäre schade. wenn es diesen Film nicht gebe. Der Humor ist einfach eine wirklich starke Waffe“, ist Pschill überzeugt. „Auch heute haben Despoten, und ich will den Namen des einen gar nicht in den Mund nehmen, eine ernsthafte Darstellung nicht verdient. Sie sind keine Genies, keine Intellektuellen. Man muss sie in ihrer machtbesessenen, infantilen, menschenverachtenden Lächerlichkeit zeigen.“