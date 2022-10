Weltmeister sorgt im Zillertal für Schachfieber

Handy, Uhr, Kugelschreiber. Jedes auch nur irgendwie elektronische Gerät muss das „Krone“-Team vor dem Turniersaal im Europahaus abgeben. Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre, Journalisten – alle werden vor dem Eingang wie am Flughafen durchleuchtet. Es geht dabei weniger um die Sicherheit beim Vereins-Europacup, die Veranstalter in Mayrhofen wollen mit allen Mitteln einen Betrug in der „Champions League“ im Schach verhindern.