Grazerin mit viel Mut: „Ich möchte einfach helfen“

Und die Narben der Länder hinterlassen bei der empathischen jungen Frau natürlich auch tiefe Spuren: „Wenn man etwa Einschusslöcher sieht. Oder wenn wir, was oft der Fall ist, mit der Not und dem Elend konfrontiert sind. Wir befinden uns da in Gegenden, wo wir die Extremsituationen, denen die Einheimischen ausgesetzt sind, hautnah miterleben. Armut, häusliche Gewalt, Vergewaltigungen, Verletzungen. So etwas kann keinen kalt lassen.“