Jose Mourinho filmt sich beim „Sterben“

2:1-Auswärtssieg

„The Special One“ hätte also am Samstagabend daheimbleiben können. Tat er aber nicht. Viel mehr fuhr er mit der Mannschaft im Teambus bis zum San-Siro-Stadion, stieg dann allerdings halt nicht aus, sondern blieb im Bus und verfolgte das Match, die Beine hochgelagert. In dieser Position sah er unter höchster nervlicher Belastung einen 2:1-Sieg seiner Mannschaft. Paulo Dybala (39.) und Chris Smalling (75.) trafen für die Roma, nachdem Inter durch Federico Dimarco (30.) in Führung gegangen war. Die „Nerazzurri“ haben schon acht Punkte Rückstand auf Napoli.