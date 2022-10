Erhöhte Spaltensturzgefahr auf Tirols Gletschern

Der Lawinenwarndienst Tirol machte am Sonntag auf die erhöhte Gefahr von Spaltenstürzen im Gletschergebiet aufmerksam. In großen Höhen liege ausreichend Schnee für den Saisonstart der Gletscherskigebiete, der warme Sommer habe aber viele Spalten freigelegt, die nun durch Neuschnee nur schwach überdeckt seien, so die Warnung.