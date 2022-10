Auf Navi vertraut: Lkw blieb auf Forstweg stecken

Es ist wieder einmal passiert: Durch blindes Vertrauen auf das Navi landete ein Lkw-Fahrer am Freitagnachmittag in der Tiroler Wildschönau auf einem schmalen Forstweg, wo das Gefährt aufgrund des aufgeweichten Bodens stecken blieb und abzurutschen drohte. Die Feuerwehr musste her!