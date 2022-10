Statt Horror-Herbst: Sturm will goldenen Oktober

Auf die Schwarzen wartet ein Kraftakt! In den kommenden vier Wochen stehen gleich neun Spiele auf dem Programm. Im vergangenen Oktober ging das Monster-Programm in die Binsen, verlor Sturm fünf von sechs Partien. Diesmal sagt Mittelfeldmotor Ivan Ljubic: „Wir sind bereit, in der Teampause haben wir uns gut erholen können.“