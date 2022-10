Frau tappt in Krypto-Falle: Über 10.000 Euro weg

Keine Ahnung von Kryptowährung

Gutgläubig und ohne jegliche Kenntnisse im Aktien- bzw. Kryptogeschäft zu haben, installierte sie unter Anleitung des Unbekannten eine App am Smartphone. „In den darauffolgenden Monaten transferierte sie dann mehrmals von ihrem rumänischen Konto aus Geldbeträge und konvertierte diese in Kryptowährung“, so die Polizei.