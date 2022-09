Kilometerlanger Stau nach Auffahrunfall auf A12

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 13.40 Uhr am Freitag. Verkehrsbedingt mussten zwei Autofahrer auf der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck auf Höhe des Rastplatzes in Weer anhalten. Ein dahinter fahrender Österreicher (26) krachte daraufhin in das Heck eines der beiden Fahrzeuge, in dem ein 43-jähriger Einheimischer saß. Dessen Auto wurde daraufhin auf einen dritten Pkw geschoben, der von einem weiteren Einheimischen (33) gelenkt wurde.