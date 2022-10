Deutsche Bundesliga in Konferenz - 15.30 Uhr LIVE

Brisant wird heute aber auch die Rückkehr von Anthony Modeste mit Dortmund zu seinem Ex-Klub Köln. In 135 Bundesliga-Spielen im FC-Trikot erzielte er 64 Treffer, nun soll er ins andere Tor zielen. In den vergangenen fünf Bundesliga-Partien in Köln blieb die Borussia ungeschlagen, letztmals verloren wurde beim FC am 19. Dezember 2015. Das 2:1-Siegtor für Köln erzielte Anthony Modeste (90. Minute).