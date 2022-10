„Jugend forscht“ im Herzen der Europäischen Union

In Niederösterreich, und auch in allen anderen europäischen Regionen, steht neben dem Green Deal, der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine, heuer jene Bürgergruppe im Fokus, die mit den Auswirkungen all dieser Krisen und Probleme vielleicht am meisten, ganz sicher aber am längsten zu tun haben wird - die Jugend!