Abgelenkt: Autofahrer kracht vor Spital gegen Lkw

Ereignet hat sich der Unfall am späten Nachmittag. Der 59-jährige Einheimische war mit seinem Pkw in Kufstein unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr direkt vor dem Krankenhaus. „Laut derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann dann abgelenkt worden sein, weshalb er den Kreisverkehr unkontrolliert in südöstliche Richtung verließ und in die Fahrerseite eines Lkw prallte“, berichtete die Polizei.