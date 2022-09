Uni-Studenten müssen um Abschluss zittern

„Etwas, was wir uns nie gewünscht hätten“

Nun wackelt das System. Eine lange E-Mail an die Mitglieder der 34 Studienvertretungen sorgte ordentlich für Tumult und Beunruhigung: „Etwas, was wir uns nie gewünscht hätten, ist nun Realität geworden“, heißt es in der E-Mail der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an die Studienvertreter. So habe das Bildungsministerium auf Anfrage der Uni Salzburg festgestellt, dass nur die Vorsitzenden der jeweiligen Studienvertretungen einen Anspruch auf ECTS-Punkte haben. Die anderen Mitarbeiter jedoch nicht. „Ich bin fast mit dem Studium fertig und seit fünf Semestern in der Studienvertretung. Ich habe mit diesen Punkten gerechnet. Wenn ich sie nicht bekomme, fehlen mir für den Abschluss 24 ECTS“, erzählt ein Studienvertreter verärgert.