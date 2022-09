Kunst, Kultur, Wissenschaft bis tief in die Nacht

Über 500 Ausstellungsstücke sind in den Räumlichkeiten in der Kravoglstraße 19 untergebracht. Die Reise in die Welt des Radios beginnt mit einem Dektorenradio aus dem Jahre 1928, das nur aus wenigen Bauteilen besteht und ohne externe Energiequelle funktioniert. Denn die gesamte für den Betrieb notwendige Energie wird aus den von der Sendeanlage empfangenen elektromagnetischen Wellen entnommen. Den krönenden Abschluss der Ausstellung bildet ein Großbildfernseher, welcher ein digitales, weltweites Webradio mit einer interaktiven Weltkarte darstellt. Von 18 bis 21 Uhr ist am 1. Oktober zudem ein Experte für Flugschreiber im Radiomuseum anwesend. Dieser erklärt die Funktionsweise dieses für den Flugverkehr so wichtigen Instrumentes und dazu gibt er Einblicke in die Technik der Blackbox.