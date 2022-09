Eine Minute geparkt: Taxler kassiert Strafe

„Verkehrsfluss muss funktionieren“

Diese Vorwürfe weist Flughafen-Sprecher Peter Kleemann vehement zurück: „Auch auf den Straßen am Flughafen gilt die Straßenverkehrsordnung.“ Deren Einhaltung sei gerade in Terminalnähe wegen des hohen Fahrzeugaufkommens besonders wichtig. Er verweist auf 30 für Taxis vorgesehene Stellflächen am Areal, einige davon sogar vor dem Parkhaus 4. „Dort hätte auch dieser Taxler auf seinen Fahrgast warten dürfen, Flächen daneben sind klar als Halte- und Parkverbot gekennzeichnet.“ Dass die Regelung manchmal auch zu Kritik führt, versteht Kleemann. Er betont aber: „Wir müssen darauf achten, dass der Verkehrsfluss funktioniert.“