Tamsweger Bürgermeister kündigt Rücktritt an

Von einer „persönlichen Entscheidung“ spricht Gappmayer in einer Aussendung, zählt dabei etliche Projekte auf, die in Tamsweg umgesetzt werden konnten: von der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Ansiedlung neuer Firmen über die Absicherung der Kaserne und der Landesklinik bis hin zur Generalsanierung des Schulzentrums, der Errichtung einer neuen Sporthalle und der Umsetzung eines Verkehrskonzeptes. Gappmayer erwähnt dabei auch die Neuerrichtung eines Hauses für Feuerwehr, Bergrettung und Höhlenrettung, Sanierung von Güterwegen und Straßen sowie die Zusammenlegung von acht einzelnen Tourismusverbänden im Lungau. „All dies war und ist nur durch eine ausgezeichnete Zusammenarbeit innerhalb der ÖVP Tamsweg, in der gesamten Gemeindevertretung mit allen Fraktionen sowie im Gemeindamt möglich.“