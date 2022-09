Mistelbach sucht Verkehrswege der Zukunft

Mithilfe der TU Wien arbeitet die Stadt Mistelbach derzeit an einem neuen Verkehrskonzept. „Wir wollen die Verkehrsplanung optimal nach den Vorstellungen und Bedürfnissen der Einwohner ausrichten“, erklärt Bürgermeister Erich Stubenvoll. Daher richtet er sich mit einer Haushaltsbefragung an die Mistelbacher. Damit soll erhoben werden, wie, wann und wo man seine täglichen Wege zurücklegt oder welche Optimierungen es bei Öffis oder Radwegen gibt. Auch die aktuelle Situation am Hauptplatz, der vor einem Umbau steht, wird explizit abgefragt.