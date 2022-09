Mit Söhnchen Max zum Heimsieg am Red Bull Ring

Es ist die erste Saison die Grasser mit seinen Lamborghinis in der Tourenwagen-Serie dabei ist. Und diese ist durchaus erfolgreich: Sein Pilot Mirko Bortolotti führte zur Saison-Halbzeit sogar die DTM an, liegt aktuell in der Gesamtwertung auf Rang vier. „Wir sind mit unserem ersten Jahr in der DTM absolut zufrieden. Aber natürlich wollen wir mittelfristig auch den Gesamtsieg angreifen.“