Holzlager in Feld: Kritik an Raumordnungsgesetz

Mainusch sieht ein Problem im Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG). Dass dieses Widmung, aber nicht Nutzung einer Fläche regelt, gehöre geändert. Die Kompetenz dazu liegt beim Land und damit auch bei Mainuschs Partei. „Das war uns in dem Ausmaß gar nicht bewusst. Dieser Anlassfall hat das erst aufgezeigt“, erklärt der Politiker, der die Presse kurz vor der Landtagswahl zum Lokalaugenschein geladen hat. In seiner Funktion als Abgeordneter werde es wohl seine Aufgabe, sich um die Änderung zu kümmern. „Es darf nicht sein, dass man in Tirol anfängt, Freiland gewerblich zu nutzen.“