Virus verbreitet sich nun vor allem unter Jungen

Ist die Corona-Pandemie nun vorbei? „Nein“, müsste wohl die Antwort nach nur einem Blick auf die aktuellsten Daten und Werte lauten. Bei deutlich geringerem Testniveau als noch vor einem Jahr wurden am Donnerstag 1524 neue Corona-Fälle bekannt. Insgesamt 172 Infizierte werden derzeit in den Landeskliniken behandelt. Bemerkenswert ist laut dem Sanitätsstab vor allem, dass 92,9 Prozent der Corona-Patienten in den Intensivstationen und 93 Prozent der Betroffenen auf Normalstationen nicht voll immunisiert sind.