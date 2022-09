Die kleine Botin ist gespannt auf Neues

Gestern, am 23. September, fand die Tagundnachtgleiche 2022 statt. Und auch wenn der meteorologische Herbst schon früher begonnen hat, ist das für mich der markantere Wechsel in die neue Jahreszeit und in die letzten Wochen des Jahres. Vieles kommt, wie es kommt, und dennoch ist es unsere Entscheidung, wie wir die Veränderungen annehmen.