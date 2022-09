Chemikalie sickert bis Sanierungsstart ins Wasser

Ähnlich sieht das auch Umweltmediziner Hans-Peter Hutter – nach wie vor komme es zu einer Freisetzung der bedenklichen Substanz, die in Verdacht steht, krebserregend und fortpflanzungsgefährdend zu sein. Wie berichtet, wurden in Forellen und Co. aus dem mit Grundwasser gespeisten Fischerwirtsbach und einem Teich in Salzburg-Liefering erhöhte PFAS-Konzentrationen gemessen.