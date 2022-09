Steirer haben im Schnitt 164.500 Euro Schulden

Inflation, gestiegene Energiekosten, Preissteigerungen im Supermarkt - die wirtschaftlichen Herausforderungen sind enorm und belasten die Geldbörsen der Steirer aktuell massiv. Aber nicht nur die Schuldenregulierungsverfahren sind mit einem Plus von 40 Prozent in die Höhe geschnellt, auch die vorläufigen Passiva haben sich sehr stark erhöht. Im Gegensatz zum Vorjahr sind in den ersten drei Quartalen 2022 die Verbindlichkeiten auf 139 Millionen Euro angewachsen. Das entspricht einem Plus von 64 Prozent.