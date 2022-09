Feierlaune und Tracht sind ab heute Pflicht

eute ist es endlich soweit: Der 45. Salzburger Rupertikirtag startet. Bis Sonntag ist in der Salzburger Altstadt wieder ordentlich was los. Ob für Bierzelt, Fahrgeschäft oder Lebkuchen-Stand: Unzählige Besucher kommen jährlich zum traditionellen Kirtag. Nach der coronabedingten Absage 2020 und der eingeschränkten Variante 2021 soll das Event dieses Jahr wieder wie vor der Pandemie stattfinden - ohne Coronaregeln oder Beschränkungen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 150.000 trachtigen Besuchern an den fünf Tagen.