Wenn aus Freundschaft ein Hilfsverein wird

Mehr als 500 Menschen in Österreich leiden an Osteogenesis Imperfecta (OI). Dabei handelt es sich um eine genetische Störung, welche dafür sorgt, dass Knochen, ähnlich wie Glas, leicht brechen. Die umgangssprachliche Bezeichnung als „Glasknochenkrankheit“ spiegelt sich in der optischen Erscheinung des Knochens auf dem Röntgenbild wider. Im Gegensatz zu normalen Knochen ist bei Betroffenen wenig schattengebende Substanz in den Knochen eingelagert. Daraus folgt eine erhöhte Strahlentransparenz auf den Bildern - die Knochen erscheinen milchglasartig und dünn.