„Chelsea wäre für Christoph Freund richtig cool“

In London lief der Schmäh

Auch Max Wöber, der nach überstandener Verletzung zu einem Kurzeinsatz gegen die Hütteldorfer kam, äußerte sich zur Causa Prima. In London sei das Thema bei den Spielern aufgepoppt, Freund musste sich „den einen oder anderen blöden Schmäh anhören“. Beunruhigt ist Wöber keineswegs. „Christoph ist ein unglaublicher Sportdirektor. Was er hier mit aufgebaut hat, ist fantastisch.“ Sollte Freund tatsächlich die Möglichkeit bekommen, zu Chelsea zu wechseln, „dann glaube ich, dass es richtig cool wäre.“ Amar Dedic erklärte indes, was sich viele denken: „Wenn man sieht, was Christoph für diesen Verein geleistet hat, will man weiter mit ihm zusammenarbeiten.“