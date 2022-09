In diesem Pongauer Ort bleibt man Eben jung

Dass Eben viele soziale Maßnahmen wie diese setzt, scheint sich herumgesprochen zu haben. „Wir haben auch einen gesunden Zuzug“, ist Herbert Farmer froh. Obwohl auch Pendler es nicht schwer haben etwa mittels Park & Ride-Anlage und den Öffis an- oder abzureisen. „Die Busstrecke auch in die Salzburg Card mitaufzunehmen ist ein längerfristiges Ziel von mir. So kämen Touristen von Eben aus schnell und unkompliziert nach Salzburg Stadt.“